متفجرات حافلة بروسيا دورتموند كان من الممكن أن تتسبب في وفيات

المصدر: برلين - إرم نيوز

ذكرت صحيفة “بيلد إم زونتاغ” الألمانية، اليوم الأحد، أن العبوات التي انفجرت بالقرب من حافلة كانت تقل لاعبي فريق بروسيا دورتموند، كان من الممكن أن تتسبب في خسائر أكثر خطورة إذا انفجرت قبل ذلك بثانية واحدة.

ونقلت الصحيفة عن خبير من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية قوله، إن انفجار العبوات قبل ثانية واحدة، كان سيتسبب في إصابة العديد من الأشخاص بجروح، وربما تكون هناك وفيات أيضا.

في الوقت نفسه، قال خبير الإرهاب بيتر نيومان من كلية كينغز في لندن للصحيفة، إنه قد يكون هناك المزيد من هذه الهجمات.

وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة تحتوى على قطع معدنية، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن غادر فريق دورتموند الفندق متوجها إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك لملاقاة فريق موناكو الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصيب مدافع الفريق مارك بارترا بجروح في اليد والذراع واضطر للخضوع إلى إجراء جراحة، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى أربعة أسابيع.