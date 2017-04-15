وفاة مشجع أثناء لقاء لايبزيغ وفرايبورغ

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

شهدت مباراة لايبزيغ وضيفه فرايبورغ لحساب الجولة الـ 29 من الدوري الألماني حادثًا مأساويًا في المدرجات بعد وفاة مشجع لفريق لايبزيغ إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونُقل المشجع البالغ من العمر 56 عامًا لأقرب مستشفى بسرعة من أجل إنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة.

وقدّم فريق لايبزيغ تعازيه لعائلة المشجع وكتب على صفحته على “تويتر”: “كرة القدم تمر للمركز الثاني، تعازينا الحارة لعائلة الضحية”.

وحقق الفريق المفاجأة وضمن مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد فوزه في اللقاء 2/0 وقلص الفارق عن الصدارة التي يحتلها بايرن ميونخ إلى 8 نقاط على بعد 5 جولات من النهاية.