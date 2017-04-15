صديقة مارادونا تحترف كرة القدم (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

شاركت روسيو أوليفا، صديقة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا، في مباراتها الأولى كلاعبة في الدوري الأرجنتيني لكنها لم تتألق مثل صديقها.

وارتدت أوليفيا القميص رقم 10 في أول ظهور لها في دوري كرة القدم للسيدات ولسوء حظها لم تظهر بشكل جيد وتعرضت لانتقادات عقب المباراة، لكنها ظلت متفائلة.

وقالت أوليفا، البالغة من العمر 26 عاما: “هذه هي المباراة الأولى، وهناك أكثر من ذلك بكثير في المباريات المقبلة”.

ودأبت أوليفا على ممارسة كرة القدم على سبيل الهواية لكنها تحولت للاحتراف مؤخرا، حيث سبق له مشاركة مارادونا، البالغ من العمر 56 عاما، في مباراة بصحبة أصدقائه في سان ميغيل خارج العاصمة بوينس آيرس لكن صديقته تسببت في إصابته.