باريس سان جيرمان يخطف صدارة الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - إرم نيوز

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه آنجيه 2/0 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الـ 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين باريس سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 28 و84.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف موناكو الذي يواجه ديغون غدًا السبت، فيما توقف رصيد آنجيه عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا الفوز رقم 23 لباريس سان جيرمان هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 5، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لآنجيه هذا الموسم مقابل الفوز في11 مباراة والتعادل في 6.