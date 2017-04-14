قوانغتشو الصيني يدين “مراهنات” باولينيو

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أدان نادي قوانغتشو إيفرغراند الصيني تصرف لاعبه البرازيلي باولينيو بتصوير إعلان لصالح إحدى شركات المراهنات الآسيوية إلى جوار نجمة الأفلام الإباحية اليابانية تسوكاسا أوي.

وشارك الدولي البرازيلي في حملة إعلانية لصالح شركة مراهنات بصحبة النجمة اليابانية الشهيرة رغم أن المراهنات من الأشياء غير القانونية في الصين.

لكن لاعب توتنهام الإنجليزي السابق البالغ عمره 28 عامًا يصر على أنه لم يكن يعلم بعدم قانونية المراهنات في الصين وقد أعلن نهاية اتفاقه مع شركة المراهنات.

ولم يكتف بطل آسيا العام قبل الماضي بما قاله باولينيو، حيث أجرى تحقيقًا داخليًا مع اللاعب وحقق معه ليصدر بعدها بيانًا جاء فيه “أجرينا تحقيقًا داخليًا مع باولينيو فور علمنا بالفضيحة من خلال وسائل الإعلام”.

وأضاف البيان “بعد التحقيقات الأولية وجدنا أن باولينيو وافق على المشاركة في الحملة الإعلانية دون إخطار النادي ولم يقدم ما يثبت ولاءه للنادي ولم يجد المساندة الكافية لتصرفه”.

وسجل باولينيو 19 هدفًا في 75 مباراة مع قوانغتشو منذ انضمامه للفريق في 2015.