شغب جماهيري يؤجل انطلاق مباراة ليون وبشكتاش في الدوري الأوروبي (صور)

المصدر: إرم نيوز

أجّل شغب جماهيري انطلاق مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بين أولمبيك ليون وبشكاش بعدما اجتاحت جماهير أرض الملعب هربًا من مقذوفات ألقيت عليهم.

وقال النادي الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أُلقيت مقذوفات وألعاب نارية من الجزء العلوي من المدرجات ما أجبر المشجعين على الفرار إلى أرض الملعب”.

ونزل الفريقان إلى أرض الملعب الساعة 21.40 بالتوقيت المحلي بعد 35 دقيقة من موعد الانطلاق الأصلي للمباراة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جماهير الفريقين الفرنسي والتركي اشتبكا خارج الملعب قبل المباراة وألقوا الألعاب النارية على بعضهم البعض.

ويأتي الحادث مع رفع الاتحاد الأوروبي الإجراءات الأمنية، بعد حادث الانفجار الذي تعرضت له حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني أول أمس الثلاثاء أثناء توجهها إلى ملعب لقاء موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.