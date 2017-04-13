المراهنات ونجمة إباحية يعقدان موقف باولينيو في الصين (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

قد يواجه البرازيلي باولينيو، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، الترحيل من الصين والابتعاد عن فريقه قوانغتشو إيفرغراند، بطل آسيا السابق، بعد التقاطه عدة صور مع اليابانية تسوكاسا آوي، نجمة الأفلام الإباحية.

وتكمن المشكلة في أن الدعارة والأفلام الإباحية محظورة في الصين، كما أنه كان يروج بصحبة تسوكاسا لإحدى شركات المراهنات في كرة القدم في الوقت ذاته ما يصعب الموقف عليه.

إذ أن الرهان والقمار أيضا غير قانوني في الصين، وهذا يعني أن باولينيو ارتكب جريمتين مزدوجتين علينا وليس بعيدا عن الأعين.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، إن الدولي البرازيلي سيخضع للتحقيق بواسطة رابطة أندية الدوري الممتاز الصيني والسلطات هناك لموافقته على الدعاية لشركة “ليتو”، وهي شركة رهانات آسيوية، رغم أن الرهان ممنوع في الصين.

كما أنه سيخضع لتحقيق آخر إثر مشاركته لتسوكاسا في إعلان ترويجي للشركة ذاتها، ولكن من ناحية أن الفتاة اليابانية نجمة أفلام إباحية وهذه النوعية محظورة في الصين أيضا.

وتألق باولينيو وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز منتخب بلاده 4-1 على أوروغواي الشهر الماضي لتضمن الظهور في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.