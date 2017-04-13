إيقاف لاعب بسبب نشر صورة “الاستعداد لحرب ترامب” على إنستغرام (شاهد)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أوقف فريق مونتريال أمباكت الكندي الذي ينشط في الدوري الأمريكي للمحترفين لاعبه الدولي الكندي واندريلي لوفيفر إلى حين إجراء تحقيق حول نشره لصورة له عبر موقع ” إنستغرام ” يحمل خلالها مسدسا.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 سنة في بدلية السنة الحالية عقدا جديدا مع فريقه لمدة سنتين قابلة للتمديد لسنتين وحمل قميص المنتخب الكندي في 3 مناسبات.

ورغم كونه سحب الصورة موضوع الجدل لكن إدارة فريقه لم تتقبل الطابع العدواني والعنيف وقررت توقيفه.

وكتب لوفيفر على الصورة “منذ انتخاب رونالد ترامب من الأفضل الاستعداد بدل انتظار الحرب.”

والظاهر أن اللاعب كان يمزح من خلال الصورة لكنها مزحة ثقيلة قد تكلفه غاليا لكون فريقه ينشط في الدوري الأمريكي للمحترفين.