كيف خرج الدوري الأندونيسي من الظلام إلى النور؟

المصدر: جاكرتا ـ إرم نيوز

ستكون الأضواء مسلطة على عدد من اللاعبين المشاهير مع عودة منافسات الدوري الأندونيسي لكرة القدم، مع بداية الأسبوع المقبل، وسط أجواء من التفاؤل بعد عامين من التخبط.

وانضم إلى الدوري الأندونيسي مايكل ايسين وكارلتون كول وبيتر أوديموينغي الذين سبق لهم اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز استعدادًا للموسم الجديد الذي يستمر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يشارك في المسابقة 18 فريقًا في رابع أكبر دول العالم سكانًا، ويثق البريطاني سايمون مكمنيمي مدرب بهايانكارا في أنها ستكون حافلة بالإثارة.

وقال مكمنيمي: “ستتجدد الإثارة مع انطلاق الدوري. حتى في الحصص التدريبية يحضر عدد هائل من الجماهير ويعرف الجميع أن هناك العديد من المواهب الرائعة هنا.”

وتوقفت البطولة في منتصف الطريق في 2015 دون أن تكتمل بسبب خلافات بين الحكومة والاتحاد الوطني للعبة ما أسفر عن عقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا) ضد الاتحاد المحلي.

وظلت المشكلة بلا حل في 2016 لذا تم استبدال المسابقة بأخرى غير رسمية.

لكن البطولة ستخرج إلى النور مجددًا يوم السبت المقبل بعدما رفع الفيفا العقوبة العام الماضي.

ويتطلع فريق برسيب باندونغ، الذي أنهى المسابقة غير الرسمية الموسم الماضي في المركز الخامس، للمنافسة على اللقب بعدما ضم ايسين (34 عامًا) اللاعب السابق لتشيلسي ومنتخب غانا إضافة إلى كول اللاعب السابق لوست هام يونايتد.

ووقع أوديموينغي اللاعب السابق لوست بروميتش ألبيون ومنتخب نيجيريا مع فريق مادورا يونايتد، وهو مرشح آخر للفوز باللقب مع بي.إس.إم ماكاسار أقدم أندية البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.