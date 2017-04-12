أردوغان يعلن منافسة تركيا على استضافة أولمبياد 2026 الشتوي

المصدر: اسطنبول ـ إرم نيوز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 ، وذلك خلال تواجده في شرق البلاد خلال حملة الترويج للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تقضي بالتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ، وهو ما يمنح الرئيس مزيدًا من الصلاحيات.

وجاءت محطة حملة أردوغان في مدينة أرضروم ، التي تبعد نحو 275 كيلومترًا عن الحدود مع إيران وتتواجد فيها المنشآت الخاصة بالرياضات الشتوية ، قبل أربعة أيام فقط من الاستفتاء على تعديلات الدستور.

وشهدت المنطقة الشرقية في تركيا تشييد منتجعات للتزلج وحلبات تزلج كانت قد استضافت منافسات دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية “يونيفرسياد” عام 2011 .

وكان أردوغان قد حاول الحصول على حق استضافة الأولمبياد للمرة الأولى في بلاده من قبل، لكن ملف اسطنبول خسر أمام ملف العاصمة اليابانية طوكيو التي فازت بحق استضافة أولمبياد 2020 ، وقد وجه أردوغان انتقادات للجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا.

وتنتخب اللجنة الأولمبية الدولية الدولة المستضيفة لأولمبياد 2026 في عام 2019 .