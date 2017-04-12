هدف مذهل قد يفوز بجائزة بوشكاش (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

قبل بضعة أسابيع كنا نتساءل عما إذا كان أفيلس هورتادو من تيخوانا شولوس قد فاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف للعام الحالي 2017 بهدفه الرائع من ركلة خلفية مزدوجة ضد أطلس في الدوري المكسيكي.

ولكن الآن سيواجه هورتادو منافسة شرسة من ميغيل غونزاليس، مهاجم أوك إنرجي، بهدفه الرائع في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الأربعاء، ضمن مباراة بالدوري الأمريكي.

وبدأ الهدف من رمية تماس على طريقة العقرب لتصل لكرة إلى منطقة الجزاء المنافس يلمسها أحد اللاعبين برأسه لتتهيأ أمام غونزاليس ليضع الكرة خلفية مزدوجة أيضا داخل الشباك وسط ذهول الحارس.

ويحصل على جائزة بوشكاش اللاعب الذي يسجل أفضل هدف خلال العام ويتم اختيار أفضل ثلاثة أهداف للتصويت بينها قبل أن يتم إعلان الهدف الفائز في حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) بداية العام المقبل.