باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل إلى مونديال 2018

المصدر: بوينس آيرس – إرم نيوز

أكد إدغاردو باوزا، المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني، بعد يوم واحد من إقالته من منصبه، أن الفريق، بقيادة النجم ليونيل ميسي، سيتأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وقال باوزا في تصريحات صحافية: “أثق بوصول الأرجنتين إلى المونديال”.

وأدلى المدرب الأرجنتيني بتصريحاته، أمس الثلاثاء، أمام جمع من الصحافيين برفقة رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا ومدير اللجنة المشرفة على المنتخبات الوطنية مارسيلو تينيلي.

ولم يفصح مسؤولا الاتحاد الأرجنتيني عن هوية المدرب الجديد، الذي سيخلف باوزا في منصبه على رأس القيادة الفنية لمنتخب “التانغو”.

وحصدت الأرجنتين تحت قيادة باوزا 11 من أصل 24 نقطة محتملة خلال مشوارها معه في التصفيات، التي تحتل فيها المركز الخامس.

ويتأهل إلى المونديال مباشرة المنتخبات الأربعة الأولى، فيما يخوض المنتخب الخامس ملحقًا فاصلًا مع بطل أوقيانوسيا.

ويتبقى للأرجنتين أربع مباريات حتى نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وكشف باوزا أن الوقت، الذي قضاه مع المنتخب الأرجنتيني كان بمثابة “تجربة رائعة”، كما أعرب عن امتنانه للاعبيه، الذين لعبوا تحت قيادته خلال فترة توليه منصب المدير الفني بداية من الخامس من آب/أغسطس 2016.

وأشار باوزا إلى أنه تواصل تليفونيا مع معظم اللاعبين وأنه سيستمر في التواصل مع الباقين.

ومن المقرر أن يسافر تابيا وتينيلي غدا الخميس إلى إسبانيا لمقابلة ميسي، كما سيعقدان، حسبما كشفت بعض من وسائل الإعلام المحلية في الأرجنتين، مفاوضات مع خورخي سامباولي، المدير الفني الحالي لإشبيلية الإسباني، لكي يتولى منصب مدرب المنتخب الأرجنتيني.

وسيدفع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مليون دولار لباوزا مقابل التنازل عن استكمال مدة عقده.

وقال تابيا: “إدغاردوا أظهر الحب، الذي يكنه لمنتخبنا، نرغب جميعا في أن تتحسن الأمور، ونأمل في أن تأتي المجهودات بثمارها في صورة إنجازات رياضية”.