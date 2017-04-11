هانوفر يستعين بطليقة فان دير فارت “المثيرة” للصعود للبوندسليغا

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يحتل هانوفر 96 المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الألماني بفارق نقطتين عن شتوتغارت وأنتراخت براونشفيغ، صاحبي المركزين الأول والثاني المؤهلين للبوندسليغا.

لكن إدارة النادي حفزت اللاعبين بشكل كبير من أجل الاستمرار في المنافسة على التأهل للبوندسليغا الموسم المقبل، خاصة وأن فارق النقطة عن المركزين المؤهلين للدوري الممتاز ليس كبيرا.

وجاءت حوافز اللاعبين بواسطة (سيلفي ميس) مقدمة البرامج وعارضة الأزياء الشهيرة والزوجة السابقة لرافائيل فان دير فارت، نجم أياكس وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير السابق.

إذ وضعت إدارة النادي صورة مجسمة لميس في غرفة خلع ملابس اللاعبين، لكن تعلوها الملابس ومع كل نقطة يحصدها الفريق ينكشف جزء من ملابس ميس.

ويبدو أن هذا الأمر أحدث تأثيرا كبيرا على نتائج الفريق حيث واصل هانوفر 96 الضغط على شتوتغارت وأنتراخت بعد 28 جولة من المسابقة وقبل ست جولات على النهاية.

وقالت الحسناء الهولندية البالغ عمرها 38 عاما لصحيفة “بيلد” الألمانية، إنها ستحضر بنفسها إلى غرفة خلع ملابس الفريق حال اقتناص أحد المراكز المؤهلة للبوندسليغا الموسم المقبل لكنها لم توضح ما سترتديه حينها.