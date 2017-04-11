أوسكار يضيع ركلتي جزاء في خسارة شنغهاي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

خسر فريق شنغهاي الصيني أمام أوراوا ريد الياباني في دوري أبطال آسيا 1-0، في الجولة الرابعة لدوري المجموعات، ليفقد الصدارة لفائدة منافسه بفارق المواجهات المباشرة.

وخلال اللقاء أضاع البرازيلي أوسكار، نجم تشيلسي السابق، ضربتي جزاء لفريقه خلال 11 دقيقة، الأولى في الدقيقة 66 والثانية في الدقيقة 77، والتي أطاح بها خارج المرمى بغرابة رغم كونه من المتخصصين في ضربات الجزاء.

ويتقاضى النجم البرازيلي 25 مليون يورو في العام من الفريق الصيني، بمعدل يبلغ 67 ألف يورو يوميا ورغم كل الأموال لم يستطع قيادة فريقه للفوز.

ومنذ قدومه لشنغهاي الصيني لعب النجم البرازيلي 8 لقاءات سجل هدفا وحيدا ومنح 3 تمريرات حاسمة.