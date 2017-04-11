هل يعد سيميوني المدرب الأمثل لقيادة منتخب الأرجنتين؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

لم تكن إقالة المدرب إدواردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، من تدريب راقصي التانغو مفاجأة للمتابعين في ظل التراجع الرهيب في نتائج رفاق النجم ليونيل ميسي.

وتلقى منتخب الأرجنتين 3 هزائم في آخر 5 مباريات أمام باراغواي والبرازيل وبوليفيا وهو ما أدى لتراجع ترتيب التانغو إلى المركز الخامس بالتصفيات.

واتجهت الأنظار إلى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لقيادة راقصي التانغو، خلفاً للمدرب باوزا وأصبح الكثيرون يطالبون بتعيين سيميوني لتدريب الأرجنتين لإنقاذ حلم المونديال.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي لماذا يعتبر سيميوني المدرب الأمثل لخلافة باوزا في قيادة الأرجنتين؟

سيميوني وخبرة أوروبا

يمتلك الأرجنتيني سيميوني خبرة التدريب في أوروبا، وهو الأمر الذي يجعله مدرباً مناسباً بالنسبة للعمل مع راقصي التانغو.

ويحتاج لاعبو الأرجنتين حالياً لوجود سيميوني الذي يملك أفكاراً تكتيكية وخبرات اكتسبها من العمل لسنوات مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويرى المدرب المصري علي ماهر، المحلل الكروي الشهير، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن سيميوني مدرب سريع التطور ورائع على المستوى التكتيكي وسيفيد المنتخب الأرجنتيني بوجوده.

وأشار ماهر إلى أنه قضى فترة معايشة من قبل مع سيميوني، موضحاً أنه مدرب قدير يملك أفكاراً مميزة ومحددة وقادر على تطوير الشق البدني للاعبي الأرجنتين في المرحلة المقبلة.

إصلاح الدفاع

يظل سيميوني هو المدرب الأمثل للخطط الدفاعية حول العالم فهو مدير فني يغلق المساحات في وجه أي فريق يواجهه.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني لصلابة الدفاع في المرحلة المقبلة، في ظل استقباله 14 هدفاً في 14 مباراة وهو معدل ضعيف بالنسبة لراقصي التانغو.

ويبقى سيميوني حلاً مميزاً لإصلاح الجانب الدفاعي، واستطاع المدرب الأرجنتيني أن يطور الأمور الدفاعية في صفوف أتلتيكو وهو ما يؤكده محمود فايز، محلل أداء منتخب مصر والمساعد الأول للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، موضحاً أن سيميوني مدرب يعرف كيف يغلق المساحات.

وأشار إلى أن سيميوني يملك حلولاً مميزة في الجانب الدفاعي ويلعب بأوراقه بشكل مميز في خط الوسط، وهو ما يجعله مناسباً للعبور بالأرجنتين في المرحلة المقبلة.

الشخصية الصارمة

يملك سيميوني شخصية صارمة داخل المستطيل الأخضر وخاصة على الجانب الفني فهو يفرض أسلوبه التكتيكي على لاعبين كبار ويصنع طريقة لعب مميزة.

وسيكون سيميوني حلاً مميزاً للمنتخب الأرجنتيني نظراً لوجود أسماء كبيرة بحاجة لمدرب صاحب شخصية قوية فنياً وإدارياً.

ويتميز سيميوني بقوة الشخصية وهو ما ينقص لاعبي الأرجنتين في ظل وجود مشكلات فنية كبيرة تحتاج لهذه الشخصية القوية.

رغبة الرحيل

منذ فترة، والتقارير الصحفية في إسبانيا تؤكد رغبة سيميوني في إنهاء ارتباطه مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى سيميوني لخوض تجربة جديدة بجانب التقارير الإيطالية التي ربطت اسمه بتدريب فريق إنتر ميلان الإيطالي الذي يسعى لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويأمل سيميوني المنافسة مع أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا قبل الرحيل عن الروخي بلانكوس.