ريال مدريد وبرشلونة عملاقان عالقان في الوحل

المصدر: مدريد - إرم نيوز

يظهر ناديا ريال مدريد وبرشلونة في هذه الآونة حالة من انعدام الثقة والتوازن رغم إمكانياتهما الفنية والمادية الكبيرة، ويبدوان كما لو كانا عملاقين علقت أقدامهما في الوحل، فقد أثار الفريقان، اللذان يعانيان من مشاكل واضحة، تكهنات كبيرة عن تمخض حالة من الإثارة والتشويق في الدوري الإسباني، ومعاناة كبيرة في مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعطي نتائج الفريقين في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني ملخصا واضحا لحقيقة ما يحدث هذا الموسم مع الناديين الكبيرين، فبينما سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1 / 1 على ملعبه أمام جاره أتلتيكو مدريد، أول أمس السبت، رفض برشلونة هدية غريمه التاريخي وتجرع هزيمة غير منطقية أمام مالاغا المتواضع.

وقست الصحافة الإسبانية بشكل كبير على كلا الفريقين في تحليلها لمباراتيهما الأخيرتين، وخلصت إلى أن كليهما لا يلعب بشكل جيد، ولكن الأسباب وراء ذلك مختلفة بالنسبة لكل نادٍ.

ومنذ وقت طويل أصبحت الشكوك تحيط بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتمسكه الواضح وإخلاصه الكبير لثلاثي خطه الهجومي المكون من كريم بنزيما وغاريث بيل وكريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى معاناته في قراءة المباريات، وهو ما يظهر جليا في التغييرات، التي يجريها.

وبرز العاملان السابقان بشكل واضح لا يرقى إليه أي شك في مباراة النادي الملكي أمام أتلتيكو مدريد.

ونجح الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بفرض حصار على منافسه، بالدفع بلاعب الوسط أنخيل كوريا على حساب المهاجم فيرناندو توريس.

ويبدو للوهلة الأولى أن المغزى من هذا التغيير هو رغبة سيميوني في أن يلعب بطريقة دفاعية، بيد أن مجريات اللعب كانت تشير إلى حقيقة مغايرة تماما.

ودفع أتلتيكو مدريد بخمسة لاعبين في وسط الملعب، حتى يتمكن من السيطرة على مجريات المباراة والتفوق على منافسه وحرمانه من الاستحواذ على الكرة، وهو ما أدى في النهاية إلى إدراكه التعادل.

وجاء رد فعل زيدان على خطة سيميوني غريبا بعض الشيء، حيث قام بإشراك إيسكو بدلا من توني كروس مع الإبقاء على الثلاثي الهجومي في الملعب.

ووصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية التغيير، الذي قام به زيدان بـ”الضار”، فيما قالت صحيفة “آ س”: “يبدو معقدا بعض الشيء فهم المغزى من وراء تغيير كروس، أفضل اللاعبين في وسط الملعب (دقة تمريراته بلغت 95%، كما استعاد الكرة ست مرات)، وإشراك إيسكو.

وأوضحت الصحف الإسبانية أن جماهير النادي الملكي طالبت باستبدال لاعب من الخط الهجومي بلاعب آخر في وسط الملعب.

واعتادت جماهير ريال مدريد ألا تمر عليها لحظات أي مباراة لفريقها في هدوء، نظرا لأن الفريق لا يبسط سيطرته على المباريات، وهو لا يقوم بهذا لأن لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش ليس في كامل لياقته الفنية، كما أن ثلاثي الخط الهجومي يجد صعوبة كبيرة في تسجيل الأهداف، بل ويعاني أيضا في إيجاد صيغة للتناغم، كما صرح مدافع الفريق الملكي سيرخيو راموس.

والعجيب في هذا الصدد، أنه كلما قام زيدان بإشراك اللاعبين البدلاء بشكل منطقي دون اللجوء إلى المغامرات يصبح الفريق أكثر فاعلية، ما يضع تشكيل الفريق في محل جدل دائم.

وعلى الجانب الآخر، يعاني برشلونة أيضًا من غياب الفاعلية ولكن لأسباب أخرى، تتجلى في أن لاعبي الصف الثاني مثل أندريه غوميش ولوكاس ديني ودينيس سواريز وجيرمي ماثيو أو باكو الكاسير، لا يلبون تطلعات المدير الفني للنادي الكتالوني، لويس إنريكي، عندما يقرر الاستعانة بهم لتجديد دماء الفريق.

هذا بالإضافة إلى أن الثلاثي الهجومي للفريق المكون من ميسي ونيمار وسواريز، لا يفلح في حسم المباريات دائما.

وأثارت الهزيمة أمام مالاغا موجة من الانتقادات اللاذعة، وأشارت أصابع الاتهام إلى إنريكي، بسبب تغييراته الواسعة، التي يدخلها على الفريق.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية في هذا الصدد: “تغييرات لويس إنريكي محيرة للغاية، حيث إنها جاءت في الوقت، الذي كاد الفريق الأساسي يصل فيه إلى قمة مستواه الفني”.

وخسر برشلونة 24 نقطة في هذه النسخة من مسابقة الدوري الإسباني، الذي شهدت سقوطه أمام فرق متواضعة مثل سيلتا فيغو وديبورتيفو لا كرونيا ومالاغا.

وتنبئ التقلبات، التي تعتري مسار ريال مدريد وبرشلونة، بختام مثير للدوري الإسباني، حيث إن كل شيء جائز الحدوث.

وها هما الفريقان يتبادلان الأدوار وبات أحدهما يرد الهدايا، التي يقدمها له الطرف الآخر في غضون ساعات قليلة، كما حدث، أول أمس السبت.

ويلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو الأشهر في العالم في 23 نيسان/أبريل الجاري، في لقاء قد يكون حاسما بشكل كبير في مصير مسابقة الليغا هذا الموسم.

وعلى النقيض، تتحول الإثارة، التي خلقها الناديان في الدوري الأسباني، إلى حالة خطيرة من عدم اليقين بالنسبة لمشوارهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه برشلونة، غدا الثلاثاء، ضيفه يوفنتوس الإيطالي، فيما يحل ريال مدريد ضيفا، بعد غد الأربعاء، على بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ، وهما الفريقان اللذان يملكان جميع الإمكانيات والأدوات لمعاقبة عملاقي الليغا الإسبانية إذا ما أظهرا أي تراخٍ أو ضعف.