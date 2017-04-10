اعتقال 45 شخصًا في اشتباكات بين مشجعي كرة قدم بالبرازيل (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

اعتقلت الشرطة البرازيلية ما لا يقل عن 45 شخصًا في مدينة سالفادور، عاصمة ولاية باهيا، عقب اشتباكات بين مشجعين قبل مباراة كلاسيكو كرة القدم الإقليمي بين فريقي باهيا وفيتوريا.

ووقعت الاشتباكات، أمس الأحد، في محيط ملعب فونتي نوفا قبل المباراة.

Cenas lamentáveis antes e depois do BAVI. Nos arredores da Arena Fonte Nova muito corre-corre, bombas, gás de pimenta. Depois tiro e morte!???? pic.twitter.com/PwygHgwrSn — Reinaldo Oliveira (@reinaldoliveira) April 10, 2017

وجاء في بيان للشرطة العسكرية أن “بعض مشجعي فيتوريا أطلقوا شماريخ على مشجعي باهيا، ما أسفر عن اعتقال 45 شخصًا”.

وكان نحو 60 شخصًا غالبيتهم من مشجعي فاسكو دا غاما، اعتقلوا بعدما حاولوا مهاجمة مشجعي فريق فلامنغو”.

واتهم المعتقلون بتشكيل تنظيم وبإفساد قُصّر، نظرًا لأن أربعة منهم كان يقل أعمارهم عن 18 عامًا.