اعتقال 45 شخصًا في اشتباكات بين مشجعي كرة قدم بالبرازيل (فيديو وصور)

اعتقال 45 شخصًا في اشتباكات بين مشجعي كرة قدم بالبرازيل (فيديو وصور)
المصدر: إرم نيوز

اعتقلت الشرطة البرازيلية ما لا يقل عن 45 شخصًا في مدينة سالفادور، عاصمة ولاية باهيا، عقب اشتباكات بين مشجعين قبل مباراة كلاسيكو كرة القدم الإقليمي بين فريقي باهيا وفيتوريا.

ووقعت الاشتباكات، أمس الأحد، في محيط ملعب فونتي نوفا قبل المباراة.

وجاء في بيان للشرطة العسكرية أن “بعض مشجعي فيتوريا أطلقوا شماريخ على مشجعي باهيا، ما أسفر عن اعتقال 45 شخصًا”.

وكان نحو 60 شخصًا غالبيتهم من مشجعي فاسكو دا غاما، اعتقلوا بعدما حاولوا مهاجمة مشجعي فريق فلامنغو”.

واتهم المعتقلون بتشكيل تنظيم وبإفساد قُصّر، نظرًا لأن أربعة منهم كان يقل أعمارهم عن 18 عامًا.

 

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