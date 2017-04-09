لماذا قبل أنشيلوتي ريبيري؟ المدرب يجيب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

فسر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، سبب قيامه بتقبيل الفرنسي فرانك ريبيري، نجم الفريق، عند خروجه من مباراة دورتموند، أمس السبت، في كلاسيكو الدوري الألماني الذي أقيم ضمن لقاءات المرحلة الـ 28 من المسابقة.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نشرتها صحيفة “بيلد”: “لقد لعب بشكل رائع للغاية، والجمعة كان عيد ميلاده، ورأيت أنه يحتاج لقبلة”.

Carlo Ancelotti shows some love to Franck Ribery!pic.twitter.com/OxHxtBQQkg — 101 Great Goals (@101greatgoals) April 8, 2017

ونجح ريبيري، الذي أتم الرابعة والثلاثين من عمره، في أن يفتتح أهداف البايرن في الفوز 4-1 على دورتموند، ليتلقى قبلة من مدربه أثارت شيئاً من الجدل عند خروج اللاعب من أرض الملعب، إذ ظهر وكأنه يعترض على قرار الاستبدال.

ومن جانبه، قال الدولي الفرنسي السابق: “عندما قبلني سألته ماذا حدث؟ قال لي مازحاً أنت في السابعة والعشرين”.

وأضاف: “العلاقة بيني وبين أنشيلوتي رائعة جداً، وكل طرف يثق في الآخر بشكل كبير”.