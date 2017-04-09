حارس مرمى يهدي الفوز للخصم بطريقة ساذجة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شهدت مواجهة غوادالاهارا أمام بويبلا في الدوري المكسيكي هدفا غريبا، كان بطله حارس مرمى بويبلا، الذي منح بسذاجته الخصم انتصارا في الوقت القاتل من اللقاء.

ورغم أن نتيجة الشوط الاول للمباراة التي أقيمت، أمس الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المكسيكي كانت تشير إلى تقدم بويبلا بهدفين دون رد، فقد استطاع غوادالاهارا التعادل في الشوط الثاني، قبل أن يمنحه الحارس الأرجنتيني كريستيان كامبيستريني الهدف الثالث في الدقيقة 93، بعدما تسبب سرحانه وسذاجته في عدم ملاحظته تواجد سي فييرو لاعب الخصم خلفه، ليقوم الحارس بوضع الكرة الأرض من أجل تمريرها لزملائه فيركض فييرو بسرعة من خلفه، ويأخذ الكرة ويراوغ كامبيستريني، ويضعها في الشباك، مانحا فريقه الانتصار.

وسمح هذا الفوز المثير لغوادالاهارا بتصدر ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين فقط عن كل من مونتيري وتولوكا، فيما استقر بويبلا في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.