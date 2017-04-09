الفيفا يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران.. تعرف على السبب

المصدر: طهران - إرم نيوز

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تحذيراً شديد اللجهة إلى الاتحاد الإيراني، بسبب عدم التزام مشجعي المنتخب الإيراني باللوائح والقوانين التي تضعها الفيفا، معتبراً أن “ما حصل من تجاوزات من قبل المشجعين الإيرانيين خلال مباراة إيران مع الصين في 28 مارس الماضي، في طهران، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، يعد مخالفة قانونية”.

وأكد الفيفا، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الأحد، أن “الفيفا حذرت إيران من منع مشجعيها من التواجد في مدرجات الملاعب خلال مباراة إيران مع أوزبكستان التي ستجرى في طهران بتاريخ 12 يونيو المقبل”.

وقال تاج: “هناك ملف مرفوع ضد إيران منذ سبتمبر/أيلول الماضي بسبب تجاوزات المشجعين الإيرانيين، التي كانت بدايتها مع المنتخب القطري، ثم تلتها تجاوزات حصلت عبر رمي الصين بالمفرقعات النارية “.

وشدد: “مساعد الحكم السنغافوري الذي قاد المباراة بين إيران والصين،حيث طلب من الحكم إنهاء المباراة بعدما سجل المنتخب الإيراني هدفه في شباك الصين، بسبب إطلاق قنابل يدوية ومفرقعات وقعت بالقرب من مساعد الحكم وأصابته في إذنه”.

وأضاف: “الاتحاد الإيراني شرع بفتح تحقيق من أجل الكشف عن المتفرجين الذين قاموا بإطلاق المفرقعات والمفرقعات النارية داخل الملعب، لاعتقالهم ومنعهم من دخول مدرجات الملاعب سواء في دوري الأندية أو مباراة المنتخب الإيراني”.