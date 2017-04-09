هل يعود المونديال للتنظيم المشترك؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يتردد منذ أيام قليلة أن هناك اقتراحًا بتنظيم مشترك لكأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وقد تطور الأمر لدرجة تجعله احتمالاً قائماً.

وأكدت كل من الدول الثلاث أنها ستتقدم بعرض مشترك لتنظيم مونديال 2026 بدعم من اتحاد “الكونكاكاف”.

وكان آخر تنظيم مشترك لكأس العالم بين كوريا الجنوبية واليابان في 2002 واقتراح 2026 يمكن حدوثه نظرا لأن الدول الثلاث متجاورة مثلما كان الحال في 2002.

ومن المعروف أن روسيا ستستضيف بطولة العام المقبل تليها قطر في 2022 أي يمكن لأي قارة باستثناء أوروبا وآسيا استضافة نسخة 2026.

ومن المقرر أن تعلن الدول الثلاث ترشيحها رسميا في نيويورك، يوم الاثنين، رغم مخاوف من تأثير القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بحظر دخول بعض مواطني دول معينة وقراراته الأخرى ضد بعض الجنسيات، وكذلك نيته بناء جدار عازل يحرم المكسيكيين من دخول الولايات المتحدة.

ويرى البعض أن الولايات المتحدة التي نظمت بطولة 1994 بمفردها لا يمكن أن تكرر المحاولة في ظل قرارات ترامب المعادية للأجانب.

هذا العرض للدول الأعضاء باتحاد (الكونكاكاف) يغطي الكثير من الأسس والقواعد لكن تصريحات ترامب المعادية للمكسيك قد تقلل من احتمالية المضي قدما فيه.

تألق تلقائي للدول المنظمة

من الصعب على كندا أن تتأهل مباشرة للنهائيات لذلك فالتنظيم فرصتها الوحيدة المضمونة للمشاركة في الحدث الكروي الأبرز في العالم، لكن هل تستضيف البلاد المباريات على ملاعب ذات عشب صناعي، مثلما حدث في نسخة كأس العالم للسيدات التي استضافتها في 2015؟

وحال تأهل الدول الثلاث مباشرة ما عدد مقاعد باقي منتخبات الاتحاد التي ستتنافس على التأهل للبطولة ذاتها؟، وهذه بين أسئلة كثيرة سيجد المسؤولون عن تقديم الملعب أنفسهم مضطرين للإجابة عليها.