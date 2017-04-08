بايرن ميونخ يقترب من اللقب بفوز كاسح على بروسيا دورتموند

المصدر: برلين - إرم نيوز

وجّه بايرن ميونخ إنذارًا شديد اللهجة لريال مدريد الإسباني وتقدم خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الخامس على التوالي بعدما حقق انتصارًا كبيرًا أمام غريمه بروسيا دورتموند وتغلب عليه 4/1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بذلك إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزغ صاحب المركز الثاني والذي تغلب على ضيفه باير ليفركوزن 1/0 في وقت سابق اليوم.

أما بروسيا دورتموند، فقد تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الرابع وأخفق في انتزاع المركز الثالث من هوفنهايم الذي تجمد رصيده عند 51 نقطة إثر هزيمته أمام مضيفه هامبورغ 2/1.

وعلى ملعب “أليانز أرينا، تقدم بايرن ميونخ بهدفين مبكرين سجلهما فرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 4 و10 ثم رد بروسيا دورتموند بهدف للبرتغالي رافاييل غوريرو في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، عزز النجم الهولندي آريين روبن تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثالث في الدقيقة 49 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن ميونخ من ضربة جزاء في الدقيقة 68، لتنتهي المباراة بفوز بايرن 4/1 وعودة ليفاندوفسكي للانفراد بصدارة قائمة هدافي البوندسليغا برصيد 26 هدفًا وبفارق هدف وحيد أمام بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند.

وجاء الفوز الكبير لبايرن ميونخ ليكشرعن أنيابه قبل المواجهة المرتقبة على ملعبه أمام ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.