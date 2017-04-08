لايبزغ يواصل مطاردة بايرن ميونخ وفوز كبير لشالكه في الدوري الألماني

المصدر: برلين - إرم نيوز

واصل لايبزغ ملاحقة بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وحقق انتصارًا بشق الأنفس على ضيفه بايرن ليفركوزن حيث تغلب عليه 1/0 اليوم السبت في المرحلة الـ 28 من المسابقة.

ورفع لايبزغ رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق الذي يفصله عن المتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب إلى 7 نقاط ، بينما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبات هوفنهايم مهددًا بفقدان المركز الثالث بعدما خسر أمام مضيفه هامبورغ 2/1 ضمن المرحلة التي شهدت اليوم أيضًا فوز شالكة على فولفسبورغ 4/1 وبروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه كولون 3/2 وفرايبورغ على ماينز 1/0.

وصعد شالكة إلى المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعدما تغلب 4/1 على فولفسبورغ الذي تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.