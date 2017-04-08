بالوتيلي يثير الجدل في أحد المطارات (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أثار الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي، الجدل مجددًا عندما نزل على ركبتيه للمرور من خلال أجهزة الكشف عن المعادن في مطار محلي في ليل بعد قيادة فريقه للفوز.

وهزَّ بالوتيلي، مهاجم مانشستر سيتي السابق، الشباك لأول مرة خارج ملعب فريقه نيس هذا الموسم ليقوده للفوز 2-1 على مضيفه ليل، أمس الجمعة، وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي.

وارتقى نيس، الذي غاب عنه مهاجمه المصاب الحسن بليا ولاعب الوسط ويلان سيبرين، إلى المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 32 مباراة ويتأخر بنقطة واحدة عن موناكو المتصدّر ويتفوق بنقطتين على باريس سان جيرمان الثالث.

وقد نشر المهاجم السابق لليفربول وميلان على حسابه في إنستغرام يوضح الموقف، قائلاً: “من سبق له المرور من أجهزة التفتيش في المطارات مثلما فعلت؟”.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا 15 هدفًا مع نيس في كل المسابقات هذا الموسم بينها 13 هدفًا في الدوري ليستعيد تألقه المفقود.

وكانت هذه المرة الأولى التي يهزّ فيها بالوتيلي الشباك خارج الأرض هذا الموسم بعدما سجل أهدافه 11 السابقة على ملعب نيس.