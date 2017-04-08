أوباميانغ أول لاعب يتجاوز سعره 100 مليون إسترليني

المصدر: أحمد نبيل ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

كشف فريق بحثي متخصص في كرة القدم أن الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، قد يصبح أول لاعب يتجاوز سعره مئة مليون جنيه إسترليني.

ويتصدر أفضل لاعب في أفريقيا العام قبل الماضي هدافي البوندسيلغا برصيد 25 هدفًا سجلها في نفس عدد المباريات في الدوري.

ويتردد على نطاق واسع أن أوباميانغ سيرحل عن البوندسليغا بنهاية الموسم الحالي، حيث يسعى ريال مدريد للتعاقد معه، خاصة بعدما صرح اللاعب ذاته في أكثر من مناسبة أن النادي الملكي هو الفريق الذي كان يتمنّى جده أن يلعب له.

ووفقًا لبحث أجرته شركة Bwin فإن أوباميانغ أكثر لاعب يمكنه تجاوز هاري كين وكل لاعبي البريميرليغ في سعره الذي سيتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

وحال أصر ريال مدريد على ضم المهاجم، البالغ من العمر 27 عامًا، من الممكن أن نرى رقما قياسيا جديدا في صفقة شراء اللاعب التي سيتجاوز كل لاعبي العالم، خاصة هاري كين الأصغر منه سنًا.

وضرب بول بوغبا الرقم القياسي لصفقة انتقال لاعب من ناد لآخر الموسم الماضي بانتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد بمبلغ كبير لكنه لم يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

وما زال مسلسل اللاعب الغابوني وحكايته مع الأقنعة التي حملها خلال حملته الإعلانية لشركة “نايكي” للملابس الرياضية مستمرًا، رغم كونه تلقى عقابًا ماليًا من فريقه بروسيا دورتموند.

واشتكت شركة “بوما” الراعية للفريق الألماني من أقنعة النجم الغابوني، خاصة بعد احتفاله بهدفه في مرمى شالكة، وهو ما دفع الإدارة للحديث مع المهاجم الغابوني وتغريمه مبلغ 50 ألف يورو، لكونه حمل قناعًا ارتداه في إعلانات لشركة منافسة.

وأحرج ويلي أوباميانغ، شقيق اللاعب، قبل لقاء القمة المرتقب اليوم السبت، أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، حيث نشر على حسابه على “إنستغرام” صورة لشقيقه بقميص بروسيا دورتموند ويقف بجانبه ويلي لابسًا نفس القناع الذي أحدث المشكلة وأدى لتغريمه ماليا.

وكان ميكائيل زورك، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، أكد أن مشكلة الأقنعة قد انتهت، وقال في تصريح للصحافة الألمانية: ” تحدثنا معه بجدية لم يكن واعيًا بالمشكلة ومخلفاتها، ولم نقبل الوضع وقمنا بمعاقبته ووعدنا بكونها لن تتكرر “.

ويبدو أن شقيق أوباميانغ سيحرج الهداف الأول للدوري الألماني برصيد 25 هدفًا مع إدارة فريقه مجددًا.