الاتحاد الأفريقي يقرر مراجعة قراراته المثيرة للجدل

المصدر: جوهانسبرغ - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن القرارات المثيرة للجدل والخاصة بحقوق البث التلفزيوني والاتفاقات الخاصة باستضافة البطولات ستتم مراجعتها خلال الأشهر المقبلة.

ومن المطروح أيضًا تغيير توقيت إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، إضافة لنظام التصفيات المؤهلة لبطولات الناشئين والشباب.

وقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة خلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ عقب اجتماعه مع رؤساء اتحادات دول جنوب القارة: “سأناقش الأمر مع أكبر عدد من المعنيين بالكرة الأفريقية للخروج بأفضل حل للمشكلات”.

وحقق الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي والقادم من مدغشقر فوزًا مفاجئًا على حساب عيسى حياتو الذي ظل لفترة طويلة في منصبه خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وقال أحمد إنه قلق بشأن صفقة البث التلفزيوني التي تمتد على مدار 12 عامًا والتي وقعها الاتحاد الأفريقي العام الماضي مع شركة لاغارد سبورتس التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها.

وأضاف: “هذا العقد بات محور نزاع قضائي في المحاكم المصرية في الوقت الحالي والأمر يتعلق بحماية نزاهة الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بهذا الملف وهو ما دفع بهشام (العمراني) الأمين العام للاتحاد لتقديم استقالته والتي قبلناها.

“سنحقق في الأمر لكنني قلق من طول مدة العقد. لن أوقّع على أي شيء يمتد لأكثر من 3 سنوات”.

وتملك شركة لاغارد سبورتس حقوق البث التلفزيوني إضافة لحقوق التسويق لكافة البطولات الكبرى الخاصة بالاتحاد الأفريقي، وضمنت للكرة الأفريقية مليار دولار على الأقل في شكل إيرادات على مدار 12 عامًا المقبلة.

والشهر الماضي تم إبلاغ الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للعبة بأن المبلغ الذي سيدره هذا الاتفاق سيكون في حدود 1.5 مليار دولار.

وقال أحمد إنه سيبحث أيضًا تغيير موعد استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية من يناير إلى منتصف العام إضافة لبحثه في مسألة إقامتها كل عامين.

وأضاف: “النجوم الكبار هم الذين يصنعون الحدث في تلك البطولة وسأتحدث إليهم لأتعرف على نظرتهم. هذه من الأمور التي نحتاج فيها للكثير من وجهات النظر”.

ويتعرض لاعبو كرة القدم الأفارقة والذين يلعبون ضمن الأندية الأوروبية لضغوط متزايدة لعدم المشاركة في البطولة لأنها تقام في منتصف الموسم.

وأشار أحمد إلى أن الاتحاد الأفريقي سينظر أيضًا في جعل تصفيات بطولتي تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا قائمة على أساس مناطق.

وقال فيليب شيانغاوا رئيس مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب القارة: إن المؤسسة التي سيرأسها ستسعى أيضًا لإلغاء قرار الاتحاد الأفريقي للعبة بأن تكون استضافة النسخ الثلاث المقبلة من كأس الأمم مقتصرة على الدول الناطقة بالفرنسية والواقعة في غرب القارة.

وستقام بطولة 2019 في الكاميرون بينما ستقام نهائيات 2021 في ساحل العاج و2023 في غينيا.

وسيرأس أحمد اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، لأول مرة منذ انتخابه، وذلك عندما تقام في البحرين في الثامن من مايو المقبل قبل أيام من اجتماعات اللجنة التنفيذية للفيفا.