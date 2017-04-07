الفيفا يكشف عن خسائر فادحة في 2016 ويتوقع الأسوأ

المصدر: زيوريخ - إرم نيوز

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، عن تحقيقه خسائر بمئات الملايين من الدولارات في عام 2016، بعدما ارتفعت التكاليف القانونية عقب سلسلة من فضائح الفساد.

وأظهرت الحسابات خسارة شاملة تقدر بـ369 مليون دولار، وذكرت المنظمة أن عام 2017 سيشهد خسارة أخرى تصل إلى 500 مليون دولار – ومع ذلك، يمكن ان يتم تفسيرها جزئيًا عن طريق التحول في الممارسات المحاسبية.

ولكن، حسابات 2018 يتوقع لها أن تكون مزدهرة، خاصة وأنها ستتضمن عوائد البث التلفزيوني لمونديال كأس العالم في روسيا، وهو ما يؤدي إلى توقع وصول الأرباح إلى مليار دولار.

ولشرح زيادة النفقات، ذكر الفيفا عددًا: “من الأحداث أدّت لهذه الزيادة مثل زيادة ميزانية نفقات التنمية وارتفاع تكاليف المنافسات، ولكن أيضًا التكاليف غير المتوقعة مثل الرسوم القانونية والتكاليف أو الاجتماعات الاستثنائية”.

وبلغت الرسوم القانونية ورسوم التحقيقات 50.465 مليون دولار مع انتهاء فترة رئاسة جوزيف بلاتر للفيفا.

وألقى الفيفا أيضًا باللوم على نظام بلاتر بسبب بعض الاستثمارات الضعيفة، مثل المتحف العالمي لكرة القدم في زيوريخ، والذي ثبت أنه مكلف.

وحققت المنظمة خسائر في 2015 للمرة الأولى في 14 عامًا، ولكن رغم عامٍ صعبٍ ثانٍ على التوالي احتفظت باحتياط نقدي وصل إلى 1.048 مليار دولار.