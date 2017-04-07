الإصابات تضرب بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ قبل مواجهة القمة

المصدر: برلين - إرم نيوز

كشف توماس توشيل المدير الفني لبروسيا دورتموند اليوم الجمعة أن الفريق يواجه أزمة بسبب الإصابات قبل المباراة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ غدًا السبت في المرحلة الـ 28 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وقال توشيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم تمهيدًا للمباراة إن الشكوك تحوم بشكل كبير حول إمكانية مشاركة جوليان فليغل وشينغي كاغاوا ولوكاس بيشتشيك، ويتشابه الحال بالنسبة لمارك بارترا.

وربما تشهد المباراة عودة مارسيل شميلزر لكن توشيل لن يتمكن من الاستفادة من جهود سيبستيان رود وماريو غوتزة وإريك دورم وأندري شورله وماركو رويس.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع بجدول البوندسليغا وتعد مباراة يوم غد بداية لسلسلة من المباريات المهمة حيث يلتقي موناكو الفرنسي ذهابًا وإيابًا في دور الـ 8 بدوري الأبطال كما يلتقي بايرن ميونخ مجددًا في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا في 26 أبريل الجاري.

من جهته، كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ اليوم الجمعة أن الحارس مانويل نوير والمهاجم توماس مولر سيغيبان عن صفوف الفريق أمام بروسيا دورتموند.

وأشار أنشيلوتي في الوقت نفسه إلى أنه سيكون قادرًا على استدعاء اللاعبيْن ضمن تشكيلة الفريق في المباراة التالية أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي اليوم خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي للمباراة: “مباراة الغد كانت ستشكل عودة مبكرة للغاية بالنسبة لمانويل نوير. لا نريد المجازفة بأي شكل. ولكنه وكذلك توماس مولر سيكونان لائقين لمواجهة ريال مدريد”.

ولا يزال نوير في مرحلة التعافي بعد العملية الجراحية التي خضع لها في القدم، بينما يغيب مولر إثر تعرضه لبعض الكدمات.

ويلتقي بايرن ميونخ فريق ريال مدريد مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ 8 بدوري الأبطال، حيث لا يزال الفريق البافاري يتطلع إلى تكرار ثلاثية عام 2013 عندما تُوِّج بالدوري والكأس ودوري الأبطال.

ويبدو بايرن ميونخ ماضيًا بخطوات ثابتة نحو منصة التتويج بالبوندسليغا حيث يحتل الصدارة بفارق 10 نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزغ صاحب المركز الثاني و15 نقطة أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.

ومع ذلك، يرفض أنشيلوتي الإفراط في الثقة، وصرح خلال المؤتمر قائلًا: “مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند هي مباراة قمة. فبروسيا دورتموند واحد من أفضل الفرق في أوروبا. نحن بحاجة إلى الظهور بأفضل مستوياتنا كي نحقق الفوز”.