فريق برازيلي يحول قميصه إلى “سوبر ماركت” بهذه الطريقة (صور)

المصدر: إرم نيوز

حول فريق فلومينيز فيرا البرازيلي قميصه إلى سوبر ماركت لعرض السلع وأسعارها بطريقة غريبة للغاية، تعتبر الأولى من نوعها في ملاعب كرة القدم.

واستبدل الفريق البرازيلي أرقام اللاعبين وأسماءهم على ظهر القميص بأسماء السلع مثل البيتزا والشامبو، كما استبدل أرقام اللاعبين بأسعار تلك السلع.

وظهر على قميص اللاعبين من الخلف اسم السلعة مرفقا بسعرها في منظر غريب للغاية.

وأطلقت الصحف العالمية لقب “سوبر ماركت” على قميص الفريق البرازيلي.

المثير أن كل تلك الإعلانات لم تحفز اللاعبين بالشكل الكافي حيث خسر فلومينيز أمام باهيا بـ6 أهداف كاملة.