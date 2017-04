ما الذي حدث حينما واجهت سيدات أمريكا فريقًا من المراهقين؟ (صورة)

تلقي منتخب سيدات أمريكا بطل كأس العالم للسيدات هزيمة ثقيلة أمام منتخب أكاديمية نادي دالاس بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية.

وكانت النتيجة صادمة للغاية إذ خسر الفريق الذي يعج بنجمات الكرة بفريق من المراهقين غير المحترفين أعمارهم لا تزيد عن 15 عاما.

Former BUSA player Tanner Tessman (currently at FC Dallas) got to play against the USWNT in preparation for their game versus Russia. pic.twitter.com/kOH0Y4zPPR

— Birmingham United (@Bham_United) April 3, 2017