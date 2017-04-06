لجنة بالفيفا ترفع الإيقاف والغرامة عن القطري سعود المهندي

المصدر: زيوريخ - إرم نيوز

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس رفع عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد العام الماضي على سعود المهندي، وهو مسؤول رفيع المستوى بالاتحادين القطري والآسيوي للعبة، بداعي عدم تعاونه كشاهد في تحقيق.

وكانت لجنة القيم بالفيفا قد عاقبت المهندي في نوفمبر الماضي بالإيقاف لعام واحد.

ونفى المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والاتحاد القطري للعبة، ارتكاب أي مخالفات.

وذكرت اللجنة في بيان: “رأت لجنة الاستئناف أن الأدلة المتاحة ليست كافية لإثبات… أن السيد المهندي تصرف بما يخالف ميثاق القيم بالفيفا”.

كما ألغت اللجنة غرامة على المهندي قيمتها 20 ألف فرنك سويسري (19.926 دولارًا).