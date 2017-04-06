الحكم بسجن لاعب كرة تركي بتهمة الدعاية للإرهاب

المصدر: اسطنبول ـ إرم نيوز

عوقب لاعب كرة القدم التركي دينيز ناكي بالسجن لمدة عام واحد وستة أشهر و22 يوما مع إيقاف التنفيذ لنشر دعاية إرهابية، بحسب ما أكد محامي اللاعب اليوم الخميس.

وقال المحامي سوران هالدي ميزراق إن ناكي، الذي يلعب في إحدى الدرجات الأدنى للدوري التركي، سيخضع لمراقبة صارمة لمدة خمسة أعوام، ووصف الحكم الصادر عن محكمة في ديار بكر بأنه “استبدادي”.

وكان نيكي المولود في ألمانية ويحمل الجنسيتين الألمانية والتركية ، أفلت من عقوبة بالحبس خمس سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد تبرئته بشكل مبدئي من اتهامات ببث دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظورعلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت زُعم انها تضمنت دعاية إرهابية.

وكان ممثلو الادعاء في تركيا استشهدوا من قبل بسبع منشورات نشرها ناكي “تحرض على الكراهية والعداء تجاه مجموعة من جانب مجموعة أخرى تحمل خصائص مختلفة نظرا لمنطقتها ولتقويض ثقة السكان المحليين الموجودين في المنطقة في الجمهورية التركية وأيضا الدعاية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية” ، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء دوجان التي كشفت لائحة الاتهام.

وتم الاستئناف ضد قرار التبرئة المؤقت لناكي ليصدر اليوم حكم سجنه مع إيقاف التنفيذ من قبل نفس القاضي الذي وقف أمامه في المحاكمة الأولى.

ونفى ناكي 27/ عاما/ ارتكاب أي مخالفة خلال فترة الإجراءات القانونية، ونقلت عنه صحيفة “بيلد” اليوم “سأواصل الحديث عندما أرى أن الناس في حاجة إلى ذلك”.

وسبق لناكي أن لعب لفرق سانت باولي وبادربورن الألمانيين وجنشلربيرليجي التركي قبل الانضمام إلى أميدسبور الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

وتعرض ناكي للإيقاف 12 مباراة في وقت سابق من العام الحالي بقرار من الاتحاد التركي لكرة القدم بسبب “الدعاية الأيديولوجية” بعد فوز فريقه على بورصا سبور في مباراة بكأس تركيا.