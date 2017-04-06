لماذا ارتدت الجماهير السويدية النقاب الإسلامي داخل الملعب؟ (صورة)

المصدر: إرم نيوز

لجأت جماهير أحد الأندية السويدية إلى استخدام النقاب خلال مباراة في دوري كرة القدم السويدي للتعبير عن رفضها لأحد القوانين الصادر أخيرا والذي يمنع تغطية الوجه داخل الملاعب.

وكشفت صحيفة “افتونبلاديت” السويدية أن القانون يستثني بعض الفئات لأسباب دينية من الخضوع لهذا القانون، ما دفع جماهير نادي “ايك يولنا” إلى تغطية وجوههم بالنقاب “الإسلامي” في مباراة الفريق أمام منافسه “بي كيه هاكين”.

ورفعت بعض الجماهير لافتات مكتوبا عليها: “بفضل الثغرات القانونية”، في إشارة إلى استغلالهم للاستثناء المذكور.

وقال وزير الداخلية السويدي، الذي لا يعتقد أن النقاب أصبح “موضة” داخل الملاعب في بلاده في تصريحات لأفتونبلاديت “هذا يدل بشكل واضح على أن جماهير ايك المتشددة يتمتعون بحس فكاهي”.