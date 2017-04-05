ما المكاسب التي حققها هوفنهايم بعد الفوز على بايرن ميونخ؟

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

على مدار أشهر ماضية ، لم تتوقف عبارات الإشادة والثناء على المدرب الشاب يوليان ناغلزمان المدير الفني لهوفنهايم بعد التحول الإيجابي الهائل الذي حققه مع الفريق، ولكنه ارتقى لمستويات جديدة من التألق ضاعفت عبارات الثناء عليه بعد أن قاد الفريق للفوز على بايرن ميونخ 1 / صفر مساء الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وربما يكون الحظ قد حالف هوفنهايم في الحفاظ على تقدمه بهدف حتى نهاية المباراة أمام بايرن ، لكن ذلك لا ينفي تألق لاعبيه بشكل لافت وتقديم عرض مميز خلال الشوط الأول الذي شهد هدف المباراة الوحيد والذي سجله أندريج كراماريتش في الدقيقة 21 .

وكان العرض الذي قدمه هوفنهايم أمس أمام المتصدر بايرن ميونخ ، حامل اللقب ، بمثابة مؤشر واضح على تقدم الفريق بخطوات ثابتة نحو المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ، وذلك بعد عام واحد من تفاديه الهبوط لدوري الدرجة الثانية ، بصعوبة.

ولمع نجم ناغلزمان 29/ عاما/ ، الذي تولى تدريب هوفنهايم في 11 شباط/فبراير 2016 ليصبح حينذاك أصغر مدير فني في البوندسليجا ، بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثها بالفريق خلال هذه الفترة.

فقد صنع ناغلزمان ، من خلال فكره التكتيكي ، إنجازا ملموسا مع الفريق وكان للنتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة تأثير واضح على ثقة اللاعبين في قدرتهم على الفوز أمام حامل اللقب بايرن ميونخ ، للمرة الأولى.

وعلى غير المعتاد من المنافسين في المباريات أمام البايرن ، فرض هوفنهايم سيطرته على مجريات اللعب خلال الشوط الأول وصنع عدة فرص حقيقية كانت كفيلة بتقدمه بالمزيد من الأهداف.

وقال ألكسندر روزن مدير الكرة بنادي هوفنهايم “أشعر بسعادة شديدة وفخر أيضا. الأداء الذي قدمناه خلال الشوط الأول جعل من المباراة مواجهة من نوع خاص. لم نكن نرغب في التراجع وفرضنا أسلوبنا.”

كذلك تحدث ناغلزمان عن “شوط أول رائع” ، بينما اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ بأن فريقه “فوجئ بالطريقة التي أدى بها هوفنهايم”.

وقال كراماريتش “كل منا قدم أكثر من 100 بالمائة (قصارى جهده) ، وهذا كان مفتاح الفوز.”

وظهر تفوق هوفنهايم من خلال إحصائيات المباراة التي أفادت بأن لاعبي هوفنهايم سجلوا 9ر122 كيلومترا من الركض ، بفارق نحو عشرة كيلومترات أمام لاعبي بايرن ميونخ الذين سجلوا 2ر113 كيلومترا.

وكان ناغلزمان قد صرح قبل المباراة قائلا “من يظهرون الشجاعة يجنون الثمار. المتراخي فقط هو من يعاقب ، أو الخائف (من المنافس).”

وكان لتلك السياسة دور في أن يصبح ناجلزمان ضمن نخبة المدربين في ألمانيا ، وقد اختير كأفضل مدرب في عام 2016 من قبل الاتحاد الألماني للعبة ، وأشارت توقعات إلى أنه سيتولى مستقبلا تدريب بايرن ميونخ وربما المنتخب الألماني.

وقال يواخيم لوف المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني ، قبل أيام “”إذا استمر يوليان ناغلزمان على هذا النهج ، فأنا واثق من أنه سيصبح مدربا عظيما.. ربما يكون راغبا في تدريب فريق آخر في ألمانيا أو خارجها في يوم ما. وربما يصبح مدربا للمنتخب في يوم ما. إنه يتمتع بقدرات جيدة.”

وأضاف “أصنفه بمستوى عال لأن هوفنهايم تغير تماما تحت قيادته. إنه يتمتع بالخبرة والعلاقة الجيدة مع اللاعبين.”

ولم يخسر هوفنهايم ، الذي يحظى بدعم الملياردير ديتمار هوب الشريك في تأسيس شركة “إس.إي.بي” العملاقة للبرمجيات ، سوى مباراتين خلال هذا الموسم ، كانتا أمام لايبزج في كانون الثاني/يناير وفولفسبورغ في شباط/فبراير.

ويحتل هوفنهايم المركز الثالث بجدول البوندسليجا وفي حالة الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم ، سيتأهل بذلك مباشرة للمشاركة للمرة الأولى في دوري الأبطال ، وباتت مشاركته الأوروبية بشكل عام شبه محسومة إلا في حالة تعرضه لانهيار مفاجئ خلال المراحل السبع المتبقية بالمسابقة.

ومع ذلك ، ربما يكون الاختبار الأكثر صعوبة لهوفنهايم في الموسم المقبل ، حيث يخوضه دون سيبستيان رودي ونيكلاس شول ، اللذين وقعا لبايرن ميونخ ، كما أنه سيواجه جدول مباريات أكثر ازدحاما مع مشاركته الأوروبية المتوقعة.