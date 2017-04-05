“المجنون” ينتقل إلى النادي رقم 24 عبر مشواره الرياضي

المصدر: مونتفيديو – إرم نيوز

قدم نادي سنترال إسبانيول، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية في أوروغواي، المهاجم المخضرم سباستيان أبريو، البالغ 40 عاما، لوسائل الإعلام والجمهور، أمس الثلاثاء، بعد أن تعاقد معه في وقت سابق، ليصبح هذا النادي المحطة الرابعة والعشرين في تاريخ هذا اللاعب.

وقال أبريو، المعروف بلقب “المجنون”، بعد أن تم تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب جديد لنادي سنترال إسبانيول: “اللعب لصالح نادي لديه تقاليد وتاريخ في الكرة الأوروغوايانية كنادي سنترال إسبانيول فرصة رائعة للغاية”.

وانتقل المهاجم المخضرم لصفوف سنترال إسبانيول قادما من نادي بانغو أتلتيكو البرازيلي، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة.

ويمتد تعاقد اللاعب الأوروغواياني مع ناديه الجديد لمدة شهرين.

ويعتبر أبريو صاحب أكبر مسيرة دولية من بين جميع لاعبي كرة القدم في أوروغواي، حيث أنه لعب منذ بدايته في العام 1994، في العديد من الدول مثل الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والمكسيك وإسرائيل واليونان والإكوادور وباراغواي والسلفادور، بالإضافة إلى احترافه لفترة في صفوف ناديي ديفنسور سبورتنغ وناسيونال في أوروغواي.

En el Hotel Four Points Sebastián Abreu será presentado en breve como nuevo jugador de @CentralEspFC. Será el club 25 de @loco13com pic.twitter.com/wmWL1tQG3P — Enrique Arrillaga (@arrillagae) April 4, 2017

وأضاف: “في كل مرة انتقل فيها إلى نادٍ جديد كنت أفكر دون شك في موضوع الرقم القياسي، ولكنه لم يكن أبدا من ضمن أولوياتي ولكن الأهم هو أن أظل محافظا على نفسي وأن أستمتع بكرة القدم وأنا أحافظ على هذا الشغف”.

ويعتبر الحارس الألماني لوتز بفانيزتيل هو صاحب الرقم القياسي في الانتقال بين الأندية، حيث وصل عدد الأندية التي لعب لصالحها 26 ناديا مقابل 24 ناديا لأبريو.