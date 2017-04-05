عارضة أزياء إباحية تفضح بالوتيلي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تعرض ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس الفرنسي، لموقف حرج بعد اكتشاف محاولته التواصل مع عارضة أزياء ألمانية شهيرة تشتهر بالإفلام الجنسية.

وتشتهر كاتغا كراسافيس، البالغ عمرها 20 عاما، بلقب “نجمة الإباحية دون إباحة”، وقد أرسل لها مهاجم مانشستر سيتي وليفربول وميلان السابق رسائل خاصة عبر إنستغرام تكشف عن طلبه التواصل معها.

وتشتهر كاتغا بلقطات جنسية عبر الإنترنت وقد نشرت رسائل بالوتيلي لها عبر إنستغرام وعلقت عليها، قائلة: “عندما تتحدث على إنستغرام مع ماريو بالوتيلي”.

وسبق لبالوتيلي، البالغ عمره 26 عاما، أن ارتبط بعارضة الأزياء والمطربة البلجيكية السمراء فاني نيغويشا قبل أن ينفصلا وله طفلة من الإيطالية رافائيليا فيكو وقد يكون من السابق لاوانه أن تكون كاتغا أحدث علاقته النسائية.

وتشتهر كاتغا، المولودة في لايبزيغ، بصورها المثيرة على الإنترنت ولديها ما يقرب من مليون متابع على إنستغرام، حيث لا يخلو حسابها من صورها العارية وتفتخر بتجاوز عدد مشاهدات مقاطعها على موقع يوتيوب لأكثر من 800 ألف مشاهدة.

وتصف كاتغا نفسها بأنها “فتاة بذئية ذات قلب حقيقي”، رغم أن جيرانها في السكن يشتكون من علاقتها الجنسية المتعددة التي تقيمها في مسكنها.

ويتألق بالوتيلي مع نيس حيث سجل هدفا وصنع آخر ليقود فريقه لقلب تأخره والفوز 2-1 على بوردو، يوم الأحد الماضي، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي.