اليويفا يمنح مليون يورو إضافية لكل اتحاد وطني من أعضائه

المصدر: هلسنكي – إرم نيوز

كشف السلوفيني ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، أن كلا من الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في الاتحاد سيحصل على مبلغ مليون يورو (07ر1 مليون دولار) إضافية، على سبيل التضامن ، من جانب اليويفا.

وقال سيفرين خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونغرس اليويفا) المنعقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفنلندية هلسنكي إن قرار منح الاتحادات هذا المبلغ الإضافي جاء بعد “النتائج المالية الممتازة لبطولات المنتخبات”.

وأشار سيفرين إلى أن جمع الثروات ليس هو دور اليويفا، وإنما دوره هو المساعدة على تطوير كرة القدم في الدول الأعضاء والمناطق التي تتبعه.

وحقق اليويفا أرباحا بقيمة 1ر102 مليون يورو خلال موسم 2015 / 2016 الذي استضافت خلاله فرنسا نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) ، وارتفع الاحتياطي لدى اليويفا إلى 633 مليون يورو.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية لليويفا، والذي يعقد ليوم واحد، التصديق على حزمة إصلاحات بالاتحاد تتضمن تحديد حد أقصى لفترة رئاسة الاتحاد وكذلك فترة العضوية باللجنة التنفيذية، إلى جانب انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والأعضاء الممثلين لليويفا في مجلس الفيفا (الاتحاد الدولي للعبة).