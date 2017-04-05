بعد أول مباراة له.. شفانيشتايغر ضمن أفضل 11 لاعبًا في الدوري الأمريكي

المصدر: شيكاغو - إرم نيوز

اختير اللاعب الألماني باستيان شفانيشتايغر ضمن أفضل 11 لاعبا بالمرحلة الخامسة من الدوري الأمريكي، بعد أن خاض أول مباراة له مع فريقه الجديد شيكاغو فاير.

وفي أول مباراة له مع فريق شيكاغو فاير، سجل شفانيشتايغر هدفا، خلال اللقاء، الذي تعادل فيه فريقه 2 / 2 مع منافسه مونتريال إمباكت.

ووصلت نسبة التمريرات الصحيحة للنجم الألماني، الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014 مع منتخب بلاده، خلال تلك المباراة إلى 87%.

وبالإضافة إلى اللاعب الدولي الألماني السابق، ضم فريق المرحلة الخامسة من الدوري الأمريكي، الأرجنتيني ماتيا لابا، لاعب فانكوفر وايت كابس، والمكسيكي ايريك توريس، الذي سجل ثلاثة أهداف ” هاتريك” لنادي هيوستون دينامو.