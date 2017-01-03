فيليب لام: بايرن ميونخ يحتاج لتوازن أفضل بين الدفاع والهجوم

المصدر: برلين - إرم نيوز

قال فيليب لام، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، إن الفريق يجب عليه تطوير التوازن بين الدفاع والهجوم في النصف الثاني من الدوري الألماني، وذلك قبل سفر الفريق إلى قطر للدخول في معسكر تدريبي.

وأضاف لام البالغ 33 عاما، أنه يجب على الفريق تقليل الهجمات التي يشنها المنافس، وخلق المزيد من الفرص الهجومية لهم، وهي مشكلة خطيرة تعرض لها الفريق في العديد من المباريات خلال الأشهر الماضية، رغم أن الفريق كان في أفضل حالاته عندما حدث هذا الأمر.

وقال لام: “يجب أن تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل رغم أنها كانت دائما ما تعمل بشكل جيد في أوقات من مباريات معينة”.

وكان قائد فريق بايرن ميونخ يشير للفوز الذي حققه فريقه على لايبزغ 3 / صفر في مباراة جمعت بين المتصدرين يوم 21 كانون أول/ديسمبر الماضي، والتي منحت بايرن صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن لايبزغ قبل الدخول في العطلة الشتوية التي ستستمر حتى 20 كانون الثاني/يناير عندما يحل البايرن ضيفا على فرايبورغ.

وقال لام: “أردنا إرسال إشارة في نهاية العام.. وكانت الإشارة الصحيحة في الوقت المناسب.. من المهم دائما بالنسبة لنا أن ندخل العطلة الشتوية ونحن متصدرون لجدول الترتيب”.

وسيكون جميع اللاعبين متواجدون في معسكر الفريق المقام بالدوحة حتى 11 كانون الثاني/يناير تحت قيادة المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي.

ويغيب عن الفريق فقط جيروم بواتينغ، الذي ظل في مدينة ميونخ للتعافي من الجراحة، التي خضع لها في الصدر، وسافر كينغسلي كومان مع الفريق لقطر، ولكنه سيتدرب منفردا حيث يتعافى من إصابتين في الركبة والكاحل.

في الوقت نفسه رحب بايرن ميونخ بعودة هيرمان غيرلاند ليكون مدربا مساعدا خلفا لباول كليمينت، الذي يجري مفاوضات مع سوانزي سيتي الإنجليزي لتدريبه خلال الفترة المقبلة.

وكان كليمينت، البالغ 44 عاما، مساعدا لأنشيلوتي في أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وقال كارل هاينز-رومينيغيه، نائب رئيس النادي، في بيان رسمي: “كان باول محترفا، مخلصا ومدربا قديرا.. لا نريد أن نقف طريقه ليصبح مديرا فنيا في الدوري الإنجليزي الممتاز.. نتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وكان غيرلاند، البالغ 62 عاما، يعمل مدربا للفريق الرديف بالنادي خلال الفترة من 2001 حتى 2009 ثم أصبح مدربا مساعدا للويس فان غال، يوب هينكيس وجوسيب غوارديولا، حتى الصيف الماضي، عندما أصبح عضوا منتظما في الجهاز الفني لأنشيلوتي.

وذكر بايرن أن قرار إعادته لمنصب المدرب المساعد الأول اتخذ بشكل مشترك بين أنشيلوتي ومجلس الإدارة.