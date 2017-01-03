مفاجآت ومجاملات في تشكيلة الفيفا للعام 2016 (صورة)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تسربت قائمة بأفضل تشكيلة للاعبين في 2016 والتي من المقرر أن يكشف عنها الاتحاد الدولي (الفيفا)، يوم الإثنين المقبل، في الحفل السنوي لاختيار جوائز “الأفضل” ليتم الكشف عن أنها تضم 9 لاعبين من ريال مدريد وبرشلونة بين 11 لاعبا.

على سبيل المثال، ما زال الحديث عن أفضل تشكيلة في العام 2006 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ضمت أفضل 11 لاعبا في العالم حينها بالفعل.

وأعلن الفيفا في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي قائمة تضم 55 لاعبا لاختيار 11 لاعبا فقط بينهم تضم الأفضل في العام المنصرم.

وضمت القائمة المختصرة 9 لاعبين لأول مرة، هم: سيرجي أورير وهيكتور بليرين وليوناردو بونوتشي وكيفين دي بروين وباولو ديبالا وأنطوان غريزمان ونيغولو كانتي وديميتري باييه وجيمي فاردي.

ومثلما يحدث في العادة تسربت النتيجة النهائية للتشكيلة، حيث ضمت 9 لاعبين من الليغا واثنين فقط من خارج الدوري الإسباني، هما مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، وتياغو سيلفا، مدافع باريس سان جيرمان.

والغريب في الأمر أن هناك بعض الاختيارات غير المنطقية مثل وجود نيمار على حساب غاريث بيل، رغم تألق الأخير مع ريال مدريد والفوز بدوري أبطال أوروبا والتأهل لقبل نهائي يورو 2016 مع ويلز، وكذلك أنطوان غريزمان، هداف أتلتيكو مدريد وفرنسا، فضلا عن غياب بيبي الذي كان أفضل بكثير من سيلفا العام الماضي.