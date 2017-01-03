لايبزغ يأمل في مواصلة “قصته الخيالية” في 2017

المصدر: لايبزغ- إرم نيوز

يبدأ فريق لايبزغ وصيف الدوري الألماني، غدا الأربعاء، معسكره الشتوي في البرتغال، في الوقت الذي يترقب فيه قائد الفريق دومينيك كايسر ما سيحدث في عام 2017، بعد مسيرة ساحرة للفريق في أول ظهور له في البوندسليغا.

وقال كايسر في رسالة عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أترقب ما ينتظرنا في 2017”.

وسجل لايبزغ، الذي يحظى برعاية شركة مشروبات الطاقة “ريد بول”، بداية مذهلة في الموسم الحالي من البوندسليغا، حيث لم يتعرض لأي هزيمة في أول 13 مباراة وتصدر جدول الترتيب.

ولكن الفريق سقط على يد إنغولشتات المتعثر 0-1 ثم خسر أمام بايرن ميونخ، حامل اللقب، 0-3 في الجولة الأخيرة قبل انطلاق فترة العطلات الشتوية.

وفي كلا المباراتين حرم المنافس لايبزغ من اللعب بطريقته المعهودة والتي تعتمد على الضغط بقوة على الخصم واللعب على الهجمات المرتدة، خاصة خلال مباراة بايرن الذي كان صاحب الكلمة العليا خلال مباراة الفريقين في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ولكن رالف هازنهاتل، مدرب لايبزغ، أكد أنه رغم الهزيمتين فإن فريقه بإمكانه أن يدخل إلى فترة العطلات الشتوية برأس مرفوعة.

وتعرض السويدي إيميل فورسبرغ، لاعب لايبزغ، للطرد أمام بايرن وسيغيب عن الفريق في المباريات الثلاث المقبلة.

ويلعب لايبزغ على أرضه في أول مباراتين بعد انتهاء فترة العطلات الشتوية، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام أينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، في 21 كانون الثاني/يناير الحالي، ثم في الأسبوع التالي يلاقي هوفنهايم، صاحب المركز الخامس، والذي لم يتعرض لأي هزيمة، المباراة الثالثة للايبزغ ستكون في الرابع من شباط/فبراير المقبل خارج ملعبه في مواجهة مضيفه بروسيا دورتموند، صاحب المركز السادس.

هذه المباريات الثلاث ستكون مؤثرة على وضعية لايبزغ في جدول الترتيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولو لايبزغ عن أنهم لم يحققوا بعد هدف الوصول إلى 40 نقطة لضمان البقاء بدوري الدرجة الأولى.

ولكن ديتريتش ماتيشيتس، مالك ريد بول، رفع بالفعل سقف التوقعات عبر المطالبة بتأهل الفريق إلى أوروبا، كما أعلن النادي عن مخططه لتوسيع سعة ملعبه وهو مؤشر آخر على طموحاته الكبيرة.

مصير لايبزغ من التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي التي يتأهل لها صاحبا المركزين الخامس والسادس، أو حتى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا التي يتأهل لها أصحاب المراكز الأربعة الأولى، ما زال مجهولا، كذلك الحال بالنسبة للمنافسة الحامية مع بايرن على لقب البوندسليغا.

وخلال معسكر البرتغال يلتقي لايبزغ مع أياكس أمستردام وفريق آخر من البرتغال قبل مواجهة رينغرز الاسكتلندي في ختام المعسكر، يوم 15 كانون الثاني/يناير الحالي.