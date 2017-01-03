لماذا تعتبر صفقة فيتسل فضيحة في سوق الانتقالات؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

لازالت الأموال الصينية تثير المزيد من الجدل في كرة القدم العالمية بعد تعاقد فريق تيانغين الصيني مع الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب زينت سان بيترسبورغ الروسي مقابل 20 مليون يورو وراتبا سنويا يبلغ 18 مليون يورو.

ويعتبر المبلغ المالي المدفوع من الفريق الصيني للفريق الروسي غريبا بشكل كبير لكون الدولي البلجيكي ينتهي عقده في الصيف القادم وبإمكانه الرحيل مجانا وحتى لو قرر الفريق الصيني شراء 6 أشهر من عقده فـ 20 مليون يورو تعتبر فضيحة في سوق الانتقالات وفقا لخبراء سوق الانتقالات وتقرير صحيفة يوروب سبورتس.

وكان فريق زينت سان بيترسبورغ الروسي قد دفع لبنفيكا مبلغ 40 مليون يورو في صيف 2012 للتعاقد مع الدولي البلجيكي ولعب برفقة الفريق الروسي 4 مواسم ونصف.

واعترف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل بتفضيله المال للرحيل للدوري الصيني بدل التوقيع ليوفنتوس الإيطالي الذي انتظره طويلا وقال “الاختيار لم يكن سهلًا فمن جهة كان لدي عرض من فريق كبير كيوفنتوس ومن جهة أخرى كان لدي عرض مالي لا يمكن رفضه من أجل عائلتي ومستقبلي”.

وأضاف الدولي البلجيكي معتذرًا للفريق الإيطالي “إدارة يوفنتوس تعاملت معي كملائكة وأنا ممتن لهم، سأظل مشجعًا للفريق وأتمنى لهم الفوز بدوري أبطال أوروبا وأرجو أن تلتقي طريقنا في المستقبل”.

وكان الإيطالي فابيو كانافارو مدرب فريق تيانغين الصيني الصاعد حديثا للدوري الصيني الممتاز وراء إقناع الدولي البلجيكي بالانتقال للصين في الشتاء وعدم انتظار الصيف ونهاية عقده.