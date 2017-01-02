بايرن ميونخ يتخلى عن مساعد أنشيلوتي لسوانزي سيتي

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

وافق نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني على طلب بول كليمنت المدرب المساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي للدخول في مفاوضات مع إدارة سوانزي سيتي لتولي تدريب الفريق خلفًا للأمريكي بوب برادلي.

وقال النادي البافاري عبر موقعه على الإنترنت إنه وافق على عدم مرافقة كليمنت لبعثة الفريق خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في الدوحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن كليمنت (44 عامًا) سينتقل من العمل ضمن الجهاز التدريبي لبايرن ميونخ إلى قيادة سوانزي.

وخسر سوانزي سيتي على ملعبه بثلاثية نظيفة أمام بورنموث يوم السبت ليتلقى الهزيمة الخامسة في 6 مباريات وبات على بعد 4 نقاط من منطقة الأمان مع الوصول إلى منتصف الموسم.

وسيلتقي متذيل ترتيب البريميرليغ يوم الثلاثاء مع كريستال بالاس في محاولة للابتعاد عن المركز الأخير تحت قيادة مدربه المؤقت آلان كيرتيس.

وسبق لكليمنت العمل كمساعد لأنشيلوتي في تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني كما أنه أجرى مباحثات مماثلة مع سوانزي قبل تولي برادلي المسؤولية.