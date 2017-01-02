أرتورو فيدال وزوجته باللباس الخليجي (صورة)

المصدر: إرم نيوز

ظهر التشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ باللباس الخليجي مع زوجته وطفله خلال تواجده في دبي.

ونشر فيدال صورة تجمعه بزوجته وطفلهما ويرتدي جميعهم اللباس الخليجي التقليدي وهو ممسك بسيف، بينما تمسك زوجته وطفلهما دلال القهوة.

واحتفل اللاعب التشيلي بليلة رأس السنة في مدينة دبي مع عائلته.

ويقضي العديد من نجوم الكرة العالميين المناسبات والإجازات في منطقة الخليج، إذ يستعد بايرن ميونخ لقضاء عطلة الشتاء في قطر.

وتفضّل الفرق الأوروبية خوض عدة مباريات خلال الإجازة الشتوية في منطقة الخليج بسبب اعتدال درجات الحرارة مقارنة مع القارة الأوروبية.