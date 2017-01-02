مكغريغور يتخلى عن شراسته بسبب زفاف شقيقته (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يشتهر المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور بطل الوزن الخفيف في UFC بطبعه الشرس خلال نزاله في الحلبة لكنه بدا بشكل مغاير تمامًا في حفل زفاف شقيقته ليلة رأس السنة الجديدة.

وأثبت المقاتل الأيرلندي أنه ليّن القلب خلال حفل زفاف شقيقته أويفي، حيث ارتدى خلالها بدلة أنيقة للغاية وبدا بشكل مختلف تمامًا عمّا يظهر عليه في الحلبة.

وابتعد مكغريغور عن النزالات لمدة 10 أشهر كاملة.

وكانت دي ديفلين وصيفة العروس في الحفل الذي أُقيم في قرية اينيسكيري شمال دبلن والتقطوا جميعًا صورة عائلية خارج كنيسة سانت ماري قبل أن يتوجهوا إلى حفل استقبال في فندق قريب.

وبث مكغريغور البالغ عمره 28 عامًا العديد من صور الحفل عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت إحدى هذه الصور مع والده توني، وأخرى مع مدربه جون كافانا الذي تولى تدريبه منذ أيامه الأولى قبل دخول عالم الاحتراف.

وآخر مباراة خاضها المقاتل الأيرلندي كانت أمام إيدي الفاريز في 12 نوفمبر في UFC 205 وحسمها في الجولة الثانية.

وبعد هذا الفوز أصبح مكغريغور أول مقاتل في تاريخ UFC يجمع بين لقبين في وقت واحد لكنه اضطر للتخلي عن لقب وزن الريشة في وقت لاحق رغم اعتراضه على ذلك.

ويفكر مكغريغور في الانتقال إلى الملاكمة ومواجهة الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر الذي لم يخسر طيلة 49 مباراة طوال مسيرته.