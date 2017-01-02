إيمري يعترف بحاجة باريس سان جيرمان للتطور قبل مواجهة برشلونة

المصدر: باريس - إرم نيوز

اعترف الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بأن فريقه ما زال بحاجة إلى مزيد من التطوير ليصبح أحد المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح إيمري، في مقابلة نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية اليوم الإثنين: باريس سان جيرمان يحتاج للتطوير من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي”.

وأعرب إيمري عن أمله في أن يجتاز الفريق المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام برشلونة الإسباني في الدور الثاني (دور الـ 16) للبطولة والتقدم إلى دور الـ 8.

وأشار إيمري إلى أن الفوز بلقب دوري الأبطال يعزز وضع باريس سان جيرمان كثيرًا على الساحة الدولية.

ويلتقي باريس سان جيرمان فريق برشلونة في دور الـ 16 حيث تقام مباراة الذهاب بينهما في 14 فبراير فيما يلتقيان إيابًا في الثامن من مارس المقبل.

وهذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في الأدوار الفاصلة للبطولة في غضون 5 مواسم حيث سبق لهما أن التقيا في دور الـ 8 للبطولة عامي 2013 و2015 بخلال المواجهة بينهما في دور المجموعات لموسم 2014 / 2015.

وأعرب إيمري عن تفاؤله بمستقبل الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي رغم المستوى الذي ظهر عليه في النصف الأول من الموسم، والذي وصفه بأنه “جيد”، وتراجعه للمركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي الحالي برصيد 39 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نيس المتصدر.

وأشار إيمري إلى أن العبرة بنهاية الموسم وليس النصف الأول مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى تحسين مستواه في المباريات المقبلة إذا أراد الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي.

ودافع إيمري عن لاعبه الأرجنتيني آنخل دي ماريا مؤكدًا أنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق.

كما أكد إيمري قناعته باللاعب خيسي رودريغيز المنضم للفريق من ريال مدريد الإسباني مقابل 25 مليون يورو.

وقال إيمري: “خيسي يحتاج للعب. وعندما يلعب، أشعر بالقناعة لمستواه ومساهمته الجيدة مع الفريق. ولكنه يحتاج إلى الاستمرارية في اللعب لنيل الثقة وهو أمر معقد”.