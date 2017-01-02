الأندية الأرجنتينية تتهم الفيفا بالتسبب في إفلاسها

المصدر: بوينس آيرس – إرم نيوز

حملت أندية كرة القدم الأرجنتينية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مسؤولية تراكم ديون مستحقة لها عند الاتحاد الأرجنتيني للعبة، بلغت 350 مليون بيزو أرجنتيني (22 مليون دولار)، مقابل حقوق البث التليفزيوني.

وحذرت الأندية الأرجنتينية من أن الديون المذكورة تهدد إقامة المنافسات المحلية في 2017.

وقام 12 ناديا من أندية الدوري الأرجنتيني، من بينها الأندية الكبرى مثل: ريفر بليت وبوكا جونيورز وريسينغ وسان لورينزو وإندبيندينتي، بنشر بيان مشترك، أكدوا فيه مسؤولية الفيفا عن الموقف الراهن، لأنه قام في وقت سابق بتعيين لجنة لتصحيح الأوضاع على رأس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تدين لهم بمقابل حقوق البث التلفزيوني.