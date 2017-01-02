أبرز اللاعبين المنتهية عقودهم في 2017

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تدخل الأندية الأوروبية فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفها في النصف الثاني من الموسم، لكن بعضها أيضا قد يفتح باب المفاوضات مع لاعبين تنتهي عقودهم الصيف المقبل ومرشحين للمغادرة في صفقة انتقال حر، ولن يكلفوا فرقهم الجديدة مبالغ مالية في التعاقدات.

وتمنح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اللاعبين فرصة التعاقد مع فريق جديد قبل 6 أشهر من نهاية عقودهم؛ ما يفتح الفرصة لفرق أوروبية لخطف لاعبين مجانا في الشتاء، في انتظار الصيف المقبل لضمهم بشكل نهائي.

وتضم قائمة اللاعبين المنتهية عقودهم الصيف المقبل عدة نجوم، أبرزهم الحارس الإسباني إيكر كاسياس والمدافعان البرتغالي بيبي والإكوادوري فالنسيا ولاعبا الوسط الإنجليزي ماريك كاريك والإسباني سانتي كازولا ولاعبا الهجوم الإيطالي ماريو بالوتيلي والإسباني فيرناندو توريس.

وتضم القائمة أيضا، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد، لكن الفريق الإنجليزي يملك بندا في عقده يمكنه من تمديد عقده لموسم إضافي، وأكد البرتغالي جوزيه مورينيو رغبته في تفعيله.

كما أعلن فريق شنغهاي الصيني توصله لاتفاق مبدئي مع البلجيكي أكسيل فيتسيل، لاعب زينت الروسي، والذي كان هدفا ليوفنتوس الإيطالي.

لائحة أبرز اللاعبين المنتهية عقودهم في صيف 2018:

الحراس: الإسباني إيكر كاسياس (بورتو) والإسباني أدريان كاسترو(ويستهام).

الدفاع: البرتغالي بيبي (ريال مدريد) والإكوادوري أنطونيو فالنسيا (مانشستر يونايتد) والصربي برانسلاف إيفانوفيتش والإنجليزي جون تيري (تشيلسي) والأرجنتيني بايلو زاباليتا والفرنسيان باكاري سانيا وجايل كليشي (مانشستر سيتي) والألماني بير ميتساكير (آرسنال) والسويسري ستيفان ليشتستاينر (يوفنتوس).

وسط الميدان الدفاعي: الإيطالي تياغو موتا (باريس سان جيرمان) والإنجليزي مايكل كاريك (مانشستر يونايتد) والبلجيكي أكسيل فيتسيل (زينت الروسي) والإسباني سانتي كازولا (آرسنال) والبرازيلي لوكاس ليفا (ليفربول) والإيطالي دانييل دي روسي (روما).

وسط الميدان الهجومي: الجزائري رشيد غزال (أولمبيك ليون) والإسباني خيسوس نافاس (مانشستر سيتي) والهولندي إبراهيم أفيلاي (ستوك سيتي) والبرتغالي ريكاردو كواريزما (بشكتاش) والهولندي أريين روبن (بايرن ميونخ).

الهجوم: الإيطالي ماريو بالوتيلي (نيس) والهولندي كلا سيان هونتلار (شالكة 04) والإسباني فيرناندو توريس (أتلتيكو مدريد).