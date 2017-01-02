20% من لاعبي كرة القدم الإيرانية يدخنون بانتظام

المصدر: طهران - إرم نيوز

كشفت نتائج دراسة نشرتها وسائل إعلام رياضية إيرانية، أمس الأحد، أن 20% من لاعبي كرة القدم في إيران يدخنون السجائر والشيشة بانتظام.

وذكرت الدراسة التي أعدها المركز الطبي في طهران (ifmarc)، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا): “قبل بداية الدوري الممتاز لكرة القدم الإيرانية للموسم الحالي، أكد 20% من لاعبي كرة القدم في إيران أنهم يتعاطون بانتظام السجائر والشيشة”.

وأوضح التقرير: “25% من الرياضين الإيرانيين نفوا تناول الرياضيين السجائر والشيشة، فيما أكد 75% أن نحو 20% من الرياضين يتعاطون السجائر والشيشة بانتظام، لكنهم بينوا أن نسبة التدخين مختلفة من رياضي لآخر”.

وأضاف: “11% من اللاعبين يدخنون الشيشة”، مؤكدًا أن “أغلب الوفيات التي تحدث في صفوف لاعبي كرة القدم الإيرانية سببها تعاطي السجائر وبعضهم يتناول المخدرات”.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حذر المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران عباس جعفري دولت آبادي، جميع الرياضيين في بلاده من تعاطي المشروبات الكحولية، مضيفًا: “ليس من اللائق أن تكون وفاة أحد الرياضيين الإيرانيين نتيجة شربه للكحول”.

وكان تقرير طبي نشر الشهر الماضي، كشف أن لاعب المنتخب الإيراني المهاجم، مهرداد أولادي، 30 عامًا، الذي أعلن عن وفاته في الـ 24 من أبريل/نيسان الماضي، كانت نتيجة تعاطي الكحول بشكل مستمر وبكثرة.