15 فريقًا في البوندسليغا تعسكر خارج ألمانيا

المصدر: برلين - إرم نيوز

تستأنف فرق كولون وفيردر بريمن وإنغولشتاد، غدا الإثنين، تدريباتها بعد عطلة قصيرة امتدت لـ12 يومًا تزامنًا مع أعياد الميلاد (الكريسماس)، فيما يبدأ بايرن ميونخ، المتصدر، تدريباته، بعد غد الثلاثاء، من خلال معسكره الشتوي في قطر.

ويقضي بايرن ميونخ أسبوعًا في الدوحة استعدادًا لاستئناف منافسات البوندسليغا، حين يلتقي الفريق مع مضيفه فرايبورغ في 20 كانون ثان/يناير الحالي.

ويخوض 15 من أصل 18 فريقًا بالبوندسليغا معسكرات خارج ألمانيا، من بينهم عشرة فرق تعسكر في إسبانيا، وفقط كولون وإنغولشتاد وهوفنهايم سيتدربون في ألمانيا، حيث يرى الكسندر روسن مدير الكرة في هوفنهايم أن السبب في ذلك يرجع إلى قصر فترة العطلة الشتوية.

ويعسكر فريق لايبزغ، وصيف البوندسليغا، في لاغوس بالبرتغال، وتوجه باير ليفركوزن إلى فلوريدا الأمريكية للعام الثالث على التوالي، فيما يستهل بوروسيا دورتموند استعداداته للبوندسليغا بمعسكر في ماربيا الإسبانية يبدأ، الخميس المقبل.

ويدخل فريقا بروسيا مونشنغلادباخ ودارمشتاد المتذيل العام 2017 بقيادة فنية جديدة، حيث تولى ديتار هيكينغ، المدرب السابق لفولفسبورغ، تدريب غلادباخ خلفا لأندري شوبرت، فيما يبدأ لاعب الوسط الألماني الدولي السابق تورستن فرينغز مسيرته التدريبية في الدوري الألماني عبر بوابة دارمشتاد.